"Vandali all’anfiteatro e nessuno interviene"

I vandali hanno colpito un mese e mezzo fa. Hanno imbrattato uno dei muri dell’anfiteatro romano con una scritta, fatta a vernice spray e dal significato (tra l’altro) incomprensibile. "Ma a oggi non sono state ancora cancellate. Questo mi stupisce visto che il sindaco ha annunciato l’intervento per valorizzare l’anfiteatro, arrivando anche a promettere nuovi scavi archeologici nella parte sepolta per scoprire se esistono altri resti", attacca il consigliere della Lega, Andrea Pari. "Ripulire velocemente il monumento dalle scritte sarebbe stato il minimo sindacale – continua Pari – visto che l’episodio di vandalismo è ben noto ed finito anche sulla stampa (il nostro giornale ne ha dato notizia alla fine di novembre, ndr)". E ancora: "Le scritte apparse sul nostro anfiteatro sono un atto inaccettabile e da censurare. Mi chiedo però come si possa pretendere rispetto per un monumento così importante per la città da questi anonimi barbari imbrattatori, quando è l’amministrazione per prima a mostrare scarso interesse per l’anfiteatro". Rimini "è candidata a capitale italiana della cultura per il 2026. È una grande opportunità, ma come si più parlare di un serio tentativo da parte della nostra città quando uno dei monumenti più importanti viene lasciato in stato di abbandono e degrado?".