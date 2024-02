Vendite online che danneggiano i consumatori: "Adesso che c’è la legge servono i controlli"

"Servono controlli". Unione consumatori sammarinesi torna a lanciare l’allarme delle truffe online. "Proliferano e purtroppo infliggono pesanti danni alla reputazione di San Marino e di aziende che da anni e anni operano onestamente sul Titano – tuonano dalla assoconsumatori – le attività con sede in Repubblica specializzate nella vendita on-line, ma anche nel far perdere le proprie tracce una volta spedito il loro prodotto". Tante le segnalazioni ricevute da Ucs. La ’strategia’ è sempre la stessa. Merce pubblicizzata, acquistata dai clienti che poi si vedono recapitare a casa tutt’altro.

"Molte sono le segnalazioni che ci arrivano in merito – dicono – per cui ci attiviamo per tentare di far recuperare al consumatore la somma spesa. Di solito si tratta di prodotti che costano meno di 100 euro e dove la procedura per il rimborso, una volta appurato di aver ricevuto oggetti spesso di poco valore, si rivela piuttosto ardua. In tantissimi telefonano da fuori San Marino per chiedere conto di quanto accaduto alle assoconsumatori e a negozianti che nulla c’entrano con l’azienda in questione se non per il fatto di avere la propria sede nella medesima via". E ora che una legge che tutela i consumatori esiste "non deve restare solo sulla carta".