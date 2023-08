Vertical Summer Tour, tanta voglia di musica

Arriva a Cattolica il "Vertical Summer Tour", alla Sunset Beach Arena in Piazza del Tramonto, da quest’oggi 1° agosto a giovedì 3 agosto. Sarà allestito un grande villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera, su una superficie di 2.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport ma anche di rilassarsi tra i vari stand, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay. Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina, con risveglio muscolare e acquagym, per poi lasciare spazio alle tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione, con giochi a premi, lezioni di ballo e molto altro.

L’attività, realizzata in collaborazione con Nintendo, permette ai visitatori del Bilboa Vertical Tour di sfidarsi sui principali titoli Nintendo Switch. Nel pomeriggio previsti tornei sportivi: calcioballilla, beachvolley, beachtennis, sup, kayak. A partire dalle 23.30 questa sera ci saranno Andrea e Michele col DJ Set: il duo di conduttori radiofonici italiani, attivo da oltre 22 anni, prima a Radio Kiss Kiss, poi a Radio Italia Network fino all’approdo nel 2005 a Radio Deejay. Invece Paola e Chiara, cantautrici e musiciste, saranno ospiti d’eccezione domani 2 agosto con una performance sul palco del Bilboa Vertical Summer Tour, e con loro (dalle 17) interverrà pure Rudy Zerbi. Vertical Tour presenta anche una sua App come punto di accesso privilegiato al grande concorso (17 luglio – 20 agosto) che mette in palio tantissimi premi ogni giorno, come il telo mare Vertical, il cappellino di Radio Deejay, un paio di occhiali da sole Polaroid e un paio di cuffie Bluetooth Bilboa. Con l’estrazione finale invece si potrà vincere un SUP Tahe, una coppia di sdraio Bilboa e una macchina fotografica Radio Deejay.

lu.pi.