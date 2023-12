"Via Ducale abbandonata dal Comune"

I residenti di via Ducale tornano a protestare. In attesa che le telecamere vengano accese nel 2024, e si parta con le multe per chi viola la Ztl, fino a pochi giorni fa era comunque attivo il pannello che indicava agli automobilisti che quella è zona a traffico limitato dalle 20,30 fino alle 7,30. "Quel pannello era comunque un deterrente – dicono dal comitato dei residenti – Ma da sabato scorso il pannello è spento". "Abbiamo segnalato il guasto agli uffici comunali senza risultato. Riaccendetelo". Perché "di notte, finito il presidio dei vigili, le auto passano a forte velocità", anche se non potrebbero. "L’amministrazione – conclude il comitato – continua a non risparmiare nessun disagio al Rione Clodio".