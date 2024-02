Via Marignano, lavori per un milione

Un milione di euro per sistemare la via Marignano a Sant’Aquilina, una delle zone di Rimini più colpite lo scorso maggio dall’alluvione. L’ondata di maltempo aveva provocato pesantissimi danni alla strada, dove si interverrà presto per i lavori di sistemazione. Ieri è arrivato il via libera dalla terza commissione consigliare. Il cantiere, che avrà una durata di almeno 5 mesi, permetterà il consolidamento della scarpata stradale, con paratie di pali in cemento armato, e la conseguente modifica dell’innesto tra la strada vicinale del Tario e la stessa via Marignano. "Un intervento importante, che ci permette di dare seguito agli sforzi e agli investimenti che in questi anni stiamo mettendo in campo per riqualificare e migliorare le aree interne del cosiddetto forese", spiega Mattia Morolli, l’assessore ai lavori pubblici. "Un obiettivo focale di questo mandato – prosegue – che ci vede impegnati su più fronti allo scopo di mettere al primo posto ogni area della città, attraverso un programma di lavori diffuso e ben articolato". I lavori che interessseranno la via Marignano rientrano nel piano di interventi per la riqualificazione e il ripristino della viabilità a seguito dell’alluvione del maggio scorso. Complessivamente la somma che sarà investita supera i 2 milioni di euro. Finanziamenti riconosciuti al Comune di Rimini nei mesi scorsi dall’ordinanza firmata dal commissario straordinario per la ricostruzione dopo l’alluvione, il generale Figliuolo.