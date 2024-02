Viaggio nell’Animae dei capolavori di. Guerrino Bardeggia

Un viaggio nella poetica e nell’arte di Guerrino Bardeggia attraverso il racconto dello storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi. All’interno della mostra "Animae", a cura di Lara Badioli, questa domenica 3 marzo, alle ore 17, la Galleria Santa Croce, in pieno centro in via Pascoli, ospiterà la visita guidata del professor Giovanardi. Durante il percorso, il pubblico potrà così approfondire la poetica e le tematiche che attraversano le opere esposte nella retrospettiva dedicata al Maestro gabiccese Guerrino Bardeggia, con particolare attenzione all’ultima fase della sua ricca produzione artistica, caratterizzata da visioni eteree e atmosfere sottili, un artista, dunque, molto rinomato ed apprezzato. La prenotazione è obbligatoria. La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 16 alle 19, fino al 24 marzo.