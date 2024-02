Viale Bologna, restyling in vista

Una piazza in viale Bologna, ma sarà diversa rispetto a quella progettata inizialmente. In municipio hanno voluto rivedere il progetto di riqualificazione dell’area asfaltata che si apre lungo il viale. "Abbiamo voluto modificare il progetto esistente per riqualificare piazzale XX Settembre in un’ottica green e restituire al quartiere un’area verde aperta e fruibile – precisa l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Riccione, Simone Imola –. La piazza potrà diventare una piccola arena per ospitare spettacoli e iniziative con la falesia a fare da gradinata". La giunta comunale ha dato il via libera alla seconda tranche dei lavori del tratto stradale di viale Bologna. I primi cantieri hanno interessato l’asse stradale compreso tra viale Emilia a piazzale XX Settembre. Ora il cantiere procede verso sud interessando il piazzale. In municipio hanno voluto rivedere gli spazi per offrire parcheggi, ma anche un’area fruibile dalle persone che possa essere sfruttata anche come zona di iniziative e spettacoli sfruttando appunto la falesia. Sul proseguo del cantiere lungo il viale Bologna si prevede di rifare i marciapiedi, realizzare una pista ciclabile, mettere a dimora nuove alberature, ottimizzare l’illuminazione pubblica e realizzare aree parcheggio in viale Faenza. Sul verde, le nuove alberature andranno a sostituire gli alberi oggi esistenti che verranno abbattuti perché, spiegano dal municipio, "hanno sollevato la pavimentazione dei marciapiedi e compromesso il passaggio fra le recinzioni delle abitazioni e gli alberi". Il costo di questo secondo stralcio dei lavori ammonta a mezzo milione di euro.