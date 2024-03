"Viale Dante va rimesso a nuovo entro Pasqua"

Degrado, toppe peggio del buco, verde poco curato, panchine sporche e così via. È la lista delle lamentele che nella serata di martedì i commercianti di viale Dante hanno presentato agli assessori Simone Imola, Christian Andruccioli, Mattia Guidi e Oreste Capocasa durante un incontro in municipio chiesto dagli stessi negozianti. "Le problematiche del viale le conosciamo bene e da tempo ormai le segnaliamo in municipio – premette Giorgio Fortunato presidente dell’associazione Alba –. Quello che i commercianti hanno voluto sottolineare alla giunta è la necessità di un intervento corposo. Viale Dante non può più aspettare. È il secondo viale commerciale della città, ma oggi è in forte difficoltà".

A chiedere l’incontro era stato il comitato del viale sul finire di febbraio. Dopo un primo rinvio il momento del confronto è avvenuto martedì, ma a numero chiuso. L’amministrazione ha incontrato una delegazione dei commercianti, 13 in tutto, per fare il punto della situazione e dare risposte laddove possibile. "Ci è dispiaciuto che fosse assente la sindaca – contesta Sabrina Noberini, membro di Confcommercio –. Non lo vedo come un bel gesto visto che a seguire, nella stessa serata era presente con gli assessori all’assemblea pubblica a San Lorenzo". La delegazione ha sottolineato a più riprese la necessità di un’importante manutenzione del viale in vista della Pasqua. "I temi trattati sono stati diversi – riprende Fortunato –. C’è il decoro, necessario, sottolineato a più riprese dai commercianti. Il viale Dante ha bisogno di una risistemata. Le pezze sulla pavimentazione non sono piaciute granché. Ci è stato detto che si è proceduto in quel modo per evitare grandi spese in vista di una revisione complessiva del viale, ma ad oggi non abbiamo alcuna tempistica di questa riorganizzazione, che ritengo necessaria". Sulla viabilità è stato chiesto di avere il viale aperto al traffico fino alle 18. È stato toccato anche il tema degli espositori esterni e quello dei dehors.

"Sui dehors ci è stato detto che il nuovo regolamento è in dirittura di arrivo". Ed eccoci al tema della sicurezza, un nervo scoperto per i commercianti del viale dopo le spaccate a ripetizione in inverno. A rispondere è stato l’assessore Capocasa "che si è detto orgoglioso del livello raggiunto dal corpo dei vigili". A rinforzare il comando arriveranno nuove assunzioni e altre unità cinofile. "Ci ha anche detto che il livello di collaborazione tra il comando e l’arma dei Carabinieri è un fatto che ha pochi precedenti". Con l’arrivo della primavera e dell’estate aumenterà il presidio dei vigili anche nella zona di viale Dante. Infine il turismo. "Rimaniamo in attesa. Vorremmo capire di più sulle iniziative per la Pasqua e per il proseguo della stagione –chiude Fortunato –. Riteniamo la comunicazione da parte del Comune fondamentale".

Andrea Oliva