Vicenza più forte. Nts costretta ad arrendersi

Niente da fare per Nts Informatica Rimini nella prima trasferta dell’anno del campionato di Serie B di Basket in carrozzina. La squadra di coach Loperfido cade a Vicenza (61-45) di fronte a una squadra attrezzata. Dopo il primo quarto, chiuso sul 10-10, ecco che i padroni di casa piazzano una piccola accelerazione che consente loro di allungare fino al +6 dell’intervallo (28-22). Nel terzo quarto però ecco un allungo importante. Un break che porta i veneti sul 45-33. Nei dieci minuti conclusivi Vicenza vola a vincere con 16 punti di scarto. Nel prossimo turno Acquarelli e compagni, torneranno alla Carim: l’avversaria, domenica alle 15, sarà il Cus Padova (0-2). Il tabellino, Vicenza: Saracino 21, Shabani 21, Guzzetta 4, Alba 4, Grujic 8, Cunico 3, Alessi. All.: Farinello. Rimini: Loperfido 15, Obino 5, Di Francesco 13, Venzon 9, Ladson 1, Acquarelli 2, Rossi, Di Pietro Adil, Martinini. All.: Loperfido.