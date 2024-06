Vigilantes addio, più agenti nei punti caldi

Niente vigilantes per i viali commerciali del centro di Riccione. L’operazione messa in piedi nelle precedenti stagioni dalle diverse amministrazioni che si sono succedute, non verrà replicata quest’anno. "Dal confronto che abbiamo avuto con l’amministrazione comunale – spiega Maurizio Metto, presidente del consorzio Ceccarini – è emersa la volontà della giunta di procedere con le forze di cui si è dotato il comando della polizia locale, invece che destinare ulteriori risorse al progetto che prevede la presenza di guardie giurate in presidio nei viali della città". Nelle parole di Metto non c’è alcuna polemica, semmai l’attesa per quello che potrà avvenire quando l’estate sarà entrata nel vivo. "A questo punto attendiamo e ci auguriamo che ci sia il presidio da parte di personale formato come quello della polizia locale nel periodo estivo. Confidiamo in una presenza continua".

In passato il servizio prevedeva la presenza di guardie giurate nei weekend nella parte iniziale della stagione, a partire dal 2 giugno, per poi vedere il servizio intensificarsi. Questo avveniva in viale Ceccarini e in viale Dante fino alla zona Alba. A proporre il progetto erano stati i comitati: il Consorzio Ceccarini, il comitato di viale Dante e l’associazione Alba. Anche se il finanziamento del progetto era a carico del Comune. "Lo scorso anno a gestire l’intera operazione era stata infine l’amministrazione comunale anche senza il nostro apporto – ricorda Giorgio Fortunato, presidente dell’associazione Alba -. Quest’anno abbiamo assistito a un aumento di organico della polizia locale con personale addestrato e formato. Siamo fiduciosi in un presidio puntale dell’area, ma siamo in attesa di capire quale potrà essere la presenza degli agenti e la suddivisione dei turni. L’elemento importante del progetto con le guardie giurate stava nella presenza fissa, cosa che diventava un deterrente. L’auspicio è che la presenza degli agenti vada a coprire questa mancanza".

Nei mesi scorsi l’amministrazione municipale ha assunto quattro nuovi agenti a cui si aggiungono tre ispettori. Inoltre ha potenziato le unità cinofile, altro elemento per intensificare l’azione di controllo nelle zone più ‘calde’ della città. Infine è naufragato anche il tentativo del Consorzio Ceccarini di stabilire un servizio fisso e annuale di guardie giurate in centro. "Non abbiamo raggiunto il numero necessario di adesioni, dunque non ci sarà un servizio di vigilanza costante in centro".

Andrea Oliva