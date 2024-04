Viserba, pronto all’esordio in B. Arriva lo Sporting Montecatini

Comincia oggi con Montecatini l’avventura nel campionato di Serie B per il Tennis Club Viserba. Dalle 10 i tennisti riminesi sfidano la formazione toscana in match già importanti, seppur all’inizio del calendario. Sarebbe importante partire subito con un successo per il team guidato dai maestri Marco Mazza e Luca Gasparini, ma non sarà facile perché i toscani possono schierare il 2.3 francese Remi Boutillier, il 2.4 Leonardo Braccini e i 2.6 Marco e Lorenzo Balducci, oltre al 2.7 Matteo Gribaldo. Un match equilibrato, nel quale però Manuel Mazza e compagni hanno intenzione di far valere il fattore campo.