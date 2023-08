Visitatori nei musei Aumento del 20%

Partendo dal Museo della Città e Domus del Chirurgo, il semestre si è chiuso con un incremento di visitatori attorno al 20%, legato in particolare al boom delle visite didattiche e delle scolaresche. Sono infatti quasi 14.000 i giovani accolti nelle sale del Museo di via Tonini, circa 5.000 in più rispetto alla prima metà del 2022. Più che raddoppiato anche il numero di studenti che ha scoperto l’arte contemporanea del Part, dal primo luglio chiuso per i lavori di completamento di riqualificazione del Palazzo del Podestà: dai 200 del 2022 si è passati ai 481 del primo semestre 2023.

Al Fellini Museum invece sono quasi 18.000 i biglietti staccati, con il numero degli studenti più che triplicato, da poco meno di 1.000 a ben 3.500, nell’ambito di specifici progetti didattici o in visite scolastiche autonome. Quasi il 58% dei visitatori arriva da fuori provincia, per la maggior parte dall’Emilia-Romagna.