"Vogliamo una città aperta a tutti"

Il Movimento 5 stelle ha deciso: sosterrà Ugo Baldassarri. Ieri mattina, presso il centro culturale Vittorio Belli a Igea Marina, si è tenuta la conferenza stampa dei vertici pentastellati che hanno annunciato l’appoggio al candidato del Partito democratico alle prossime elezioni amministrative. Oltre a Baldassari, erano presenti la capolista del M5s Maria Angela Bigoni, il senatore Marco Croatti, il coordinatore regionale Gabriele Lanzi e quello provinciale Mariano Gennari. Riflessioni e sfide sono state il filo rosso della discussione. Così Mariani: "Stiamo cercando di unire il campo progressista con l’obiettivo di costruire una città diversa da quella attuale. Ci siamo già confrontati con il segretario del Pd bellariese, Nerio Zanzini, per realizzare una sinergia". Il coordinatore regionale Lanzi ha aggiunto: "C’è una forte disaffezione alla politica. Dobbiamo creare un programma credibile e puntare ad un’amministrazione lucida, trasparente e corretta".

Intervenuto anche il senatore Marco Croatti: "Il sostegno a Ugo Baldassari è determinato dalla condivisione della volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Bellaria è stata sorpassata dal punto di vista turistico, dell’accoglienza e del decoro urbano. Non contestiamo assolutamente il lavoro fatto dall’amministrazione comunale, ma vogliamo dare una visione futura e a lungo termine ai bellariesi. E’ il momento di svoltare. Ugo Baldassari ha tutte le competenze per amministrare in modo efficace".

A parlare poi è stata Maria Angela Bigoni: "Il mio obiettivo è far sì che ogni persona che incontro possa migliorare se stesso e di conseguenza anche chi c’è accanto. Ho sempre immaginato che proprio questo fosse il compito della politica. Il mio impegno per la città è anche un segno di gratitudine in quanto le mie figlie appartengono a questa terra ed è qui che crescono. E’ fondamentale creare uno spazio per i nostri figli. Le famiglie hanno bisogno di luoghi di ascolto. Depressione, isolamento, solitudine sono problemi urgenti che coinvolgono soprattutto i giovani". A chiudere è stato il candidato sindaco Ugo Baldassarri: "Sono onorato di questo accordo. E’ fondamentale crederci. Bellaria è sempre stata una cartina tornasole della scena politica a livello nazionale. Noi ci confronteremo, non litigheremo. Abbiamo molti punti di convergenza. Non ci unisce la voglia di potere, ma la voglia di poter incidere su questa realtà. Abbiamo bisogno di sognare un’amministrazione che possa ascoltare tutti".

Aldo Di Tommaso