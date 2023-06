Amici 23, Cricca e Kinnear fra le vie di Roma: è di nuovo amore?

Riccione (Rimini), 18 giugno 2023 – Galeotto fu Amici o forse, sbirciando le ultime foto, le vie di Roma. La scintilla fra il cantante riccionese Giovanni Cricca e la ballerina australiana Isobel Kinnear, una delle coppie più amate di quest’ultima edizione, sembra essersi riaccesa, lontana dai riflettori del palco più famoso d’Italia. I due giovani si sono innamorati e sostenuti ma si sono lasciati quando la scuola ha chiuso i battenti: ora però, tornati alla vita vera, sembra che abbiano deciso di darsi una nuova chance. In queste settimane tutti i ragazzi di Maria De Filippi si trovano nella Capitale per prepararsi con lo spettacolo live Amici Full Out che andrà in onda martedì 20 giugno su Italia 1. È proprio tra le romantiche strade di Roma che i due sembrano aver riscoperto il loro amore. Le foto parlano chiaro: diversi fan li hanno paparazzati in giro in atteggiamenti decisamente affettuosi. Prima prendono la metro insieme, poi passeggiano per le strade del centro, lasciandosi stupire e stringendosi la mano. “Vorrei riprovarci con lei, provo ancora un sentimento molto forte”, aveva detto in un’intervista a SuperGuidaTv la giovane star romagnola. Negli ultimi giorni però, qualcosa sembrava avergli fatto perdere le speranze: “Sì, mi sono innamorato di Isobel ed è stato un grande errore” si era sfogato il cantante riccionese durante una sessione di domande e risposte sui social. La ballerina sembra davvero che lo stia tenendo in pugno.