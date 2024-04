Dopo Vasco Rossi il nulla. L’assessore: "Quest’anno niente concerti allo stadio. Ma avremo tanti eventi"

Il ritorno di Vasco Rossi, l’anno scorso. Poi il nulla. Perché "per il 2024 non sono previsti concerti allo stadio ’Romeo Neri’". A fare il punto martedì sera in consiglio comunale è stato l’assessore allo sport e alla cultura Michele Lari, in risposta a un’interrogazione presentata da Stefano Brunori del gruppo Lisi.

Che per Rimini, dopo la chiusura a dicembre dell’Rds Stadium, dove sono cominciati i lavori di riqualificazione per realizzare al palazzetto la nuova casa per la danza (il cantiere durerà un paio di anni) significa essere fuori completamente dai giro dei grandi tour musicali, almeno per un po’. "Eppure solo a pochi chilometri da noi, all’arena della Regina di Cattolica – ha incalzato Brunori – faranno i concerti (tutti a pagamento, ndr) di Annalisa, The Kolors, Il Volo, Umberto Tozzi, i Pooh, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio".

Non che Rimini non ci abbia provato. Ma non è facile organizzare concerti in uno stadio. Inoltre le date dei tour estivi dei grandi artisti italiani e internazionali vengono programmate con un largo anticipo. In ogni caso, ha proseguito Lari "l’intervento che è stato sostenuto nel 2023 per adeguare lo stadio ’Romeo Neri’ per il concerto di Vasco Rossi (Palazzo Garampi spese 225mila euro per i lavori) ci permette di stare alla finestra e di cogliere future occasioni". E anche se non ci saranno i concerti allo stadio, "questo non significa – ha assicurato Lari – che non avremo una stagione musicale di tutto rilievo a Rimini". Dal Marecchia dream fest a maggio ai "tantissimi appuntamenti per quest’anno: dai concerti della Notte rosa al Balamondo, dall’Rds summer festival agli eventi della Rimini beach arena, e poi i concerti della Sagra Musicale Malatestiana e di Percuotere la mente, il festival del liscio...". Insomma: questa estate per Rimini sarà comunque una stagione di grande musica, con numerosi concerti (molti dei quali gratuiti). E se si presenterà l’occasione, Rimini ospiterà grandi eventi anche allo stadio.

La partita dei concerti è completamente slegata da quello del futuro dello stadio. Aurora immobiliare ha presentato – insieme alla società del Rimini – lo studio di fattibilità per il nuovo ’Romeo Neri’. Un investimento complessivo di oltre 40 milioni, che prevede uno stadio su due piani con all’interno anche attività commerciali (ma sempre legate al mondo dello sport), sanitarie e ricreative. Il Comune sta vagliando attentamente la proposta, e nel frattempo ha richiesto alcune integrazioni ad Aurora. Entro il 21 maggio Palazzo Garampi dovrà dire se il progetto per il nuovo stadio è di interesse pubblico, per poi andare avanti (nel caso) con l’iter che porterà al cantiere.