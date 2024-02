Eurovision: Loredana Bertè seconda a San Marino, rabbia e delusione dei fan. “Meritavi di più”

San Marino, 25 febbraio 2024 - Applausi e standing ovation per Loredana Bertè che non delude mai il suo pubblico. Grinta ed energia anche ieri sera sul palco della manifestazione 'Una Voce Per San Marino'. Lei, l'artista forse più attesa, però non ha vinto. Sul podio, la band spagnola Megara. La Bertè ha emozionato cantando "Pazza", il brano con cui ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo.

"Sono pazza di me! È stato una bomba gridarlo ancora, questa volta sul palco", ha commentato l'artista si Instagram pubblicando il video dell'esibizione. "E sono pazza di voi che mi state inondando di affetto, grazie!", ha aggiunto. "Leggenda", "Sei una vera star, ti adoro": alcuni commenti dei follower. Poi il verdetto: secondo posto e la conferma che Loredana Bertè non rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2024 in Svezia.

La delusione e la rabbia dei fan esplode sul web: un fiume di post contro la manifestazione. “Meritavi di più”, scrive un follower; “Ammiro la tua perseveranza. Per noi sarai sempre tu la vincitrice, una canzone davvero bella”, “Farla arrivare seconda... E non farla vincere è un grande dispiacere”, altri commenti. E ancora: “Dovevi vincere tu mi si è spezzato il cuore”.

Già a Sanremo, la Bertè, che con 'Pazza' ha vinto il Premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini, aveva detto che le sarebbe piaciuto vincere il festival proprio per andare all'Eurovision. "Così vado a rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg", aveva scherzato la cantante che proprio per via del matrimonio con l’ex tennista è molto conosciuta nel paese scandinavo. Ma poi il festival è stato vinto da Angelina Mango che rappresenterà dunque l'Italia al festival europeo. E proprio per questo il fan avevano creduto che la manifestazione di San Marino potesse essere una possibilità concreta. Ma niente da fare.