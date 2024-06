Il dj Carola infiamma il Cocoricò di Riccione

Riccione, 4 giugno 2024 - In migliaia davanti al Cocoricò nel piazzale dove era allestito il mega palco. Doveva essere un evento da ricordare quello di sabato, e così è stato. In consolle Marco Carola che insieme al Cocoricò ha dato vita a Music On, il format nato dall’esigenza del dj e producer di condividere la sua visione della techno. Il progetto vuole proporre la creazione di un club sound all’avanguardia, insieme ad eventi unici a livello internazionale.

Ospiti della serata oltre al back to back di Marco Carola con Anotr e con Jamie Jones, Franky Rizardo, Ale De Tuglie, Chelina Manuhutu, Joey Daniel, Manda Moor, Da Vid, Calvin Clarke, Mahony, Jean Pierre, Frank Storm. Nel 2011, Marco Carola ha deciso di espandere il suo regno musicale e creare una casa per artisti emergenti, talentuosi e ispirati.

Quello al Cocoricò è stato un evento partito nel pomeriggio con i dj sul nuovo palco Horizon, a fianco della Piramide, e terminato nelle prime ore della notte all’interno della stessa Piramide che contraddistingue la collina di Riccione.