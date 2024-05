Edoardo Prati star dei social e influencer della cultura a 19 anni: dalla tv al palco

Rimini, 4 maggio 2024 – Chi l’ha detto che la letteratura non è cosa da social network? Sicuramente non Edoardo Prati, Riminese classe 2004 che attraverso i video sulla letteratura classica è riuscito a raggiungere su queste piattaforme 480 mila followers su Instagram e milioni di visualizzazioni su Tik Tok. Edoardo non cerca di riproporre i trend virali che arrivano da oltre Oceano, fa quello che ama e attraverso la rete lo condivide. La sua passione è la letteratura: dopo il diploma al Liceo Classico Valgimigli di Rimini studia lettere moderne all’università di Bologna e un giorno, ripetendo la lezione davanti alla fotocamera accesa del suo smartphone, posta il primo video. Da qui comincia la sua ascesa verso le migliaia di followers e le altrettante visualizzazioni. Edoardo scopre che la letteratura va forte sul web e intanto si diverte parlando di ciò che ama.

Edoardo Prati, l’influencer di Rimini che ha conquistato centinaia di migliaia di followers sui social parlando di letteratura

Attraverso i suoi video divulgativi il ragazzo parla della sua vita e la parafrasa attraverso il linguaggio dei mostri sacri della letteratura traendone ispirazione nelle vicissitudini di tutti i giorni. Il suo pubblico è vario come racconta Edoardo stesso: "Ci sono giovanissimi e anche persone che hanno cinquanta anni che guardano i miei video. La cosa che funziona di più con i social-network credo sia risvegliare la voglia di conoscenza delle persone, in un panorama più ampio che ci presenta la letteratura".

Non solo Instagram e Tik Tok, l’influencer della letteratura, come viene soprannominato scherzosamente sulla rete, ha attirato l’attenzione di varie testate giornalistiche e di mattatori dello share televisivo come Alessandro Cattelan e Fabio Fazio. È proprio quest’ultimo che domenica scorsa ha voluto invitare Edoardo nel salotto di ’Che tempo che fa’ per parlare con lui della divulgazione della letteratura classica che per il ragazzo è una vera e propria missione. L’influencer da quasi mezzo milione di followers ha spiegato a Fazio come in questo momento sia necessario un ritorno all’Umanesimo anche a causa dell’incessante solitudine che attanaglia molte persone. È proprio qui che fa capolino la letteratura, aiutando a comprendere come centinaia di anni fa ci siano state altri uomini e donne che hanno provato le stesse emozioni.

Ad esempio Dante Alighieri, amore incondizionato di Prati, ha saputo scrivere di questi stati d’animo e spesso viene proprio citato dal ragazzo riminese nei numerosi video.

Ma la ’missione’ letteraria come la definisce lui, non si ferma ai social o al piccolo schermo. Infatti Edoardo ha annunciato da poco un tour nei teatri italiani che partirà da ottobre, per condividere la passione classica anche attraverso questo nuovo mezzo comunicativo. Prati non anticipa niente, ma spiega che attraverso lo spettacolo vuole rivolgersi "a chi è innamorato, a chi è ricambiato e anche a chi vede il suo amore non corrisposto". Insomma uno spettacolo per tutti, proprio come la letteratura stessa.