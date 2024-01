Marco Baroni: esce il nuovo singolo dal titolo ‘Rapporti’

Rimini, 17 gennaio 2024 – Esce oggi 17 gennaio su tutte le piattaforme e nei negozi il singolo "Rapporti", del cantautore romagnolo Marco Baroni, ultimo estratto dal terzo album, "Luoghi Comuni". Il brano affonda le radici nelle profondità delle relazioni umane, esplorando il ciclico susseguirsi di amore, consumazione e inevitabile declino. La canzone trae ispirazione da una storia personale del cantautore, in cui un antico legame si riaccende inaspettatamente, solo per spegnersi nuovamente, creando un potente racconto di sentimenti vissuti nel corso del tempo.

"Rapporti" cattura l'essenza delle sincronie emotive, sottolineando come, per varie ragioni, tali connessioni siano destinate a incontrare ostacoli significativi. La forza del brano risiede nella capacità di Baroni di trasmettere il messaggio che, nonostante le inevitabili battute d'arresto nella vita, è fondamentale per ognuno di noi proteggersi e mantenere un atteggiamento ottimista. Il singolo "Rapporti" è così un tassello importante dell'album "Luoghi Comuni", arricchendolo con la sua profonda riflessione sulle dinamiche relazionali umane.

Discografia

Marco Baroni eclettico musicista, ha già all'attivo parecchi successi. Nel 2006 esce il singolo "La mia generazione", nel 2007 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani raggiungendo la finale con il brano "L'immagine che ho di te". Partecipa come ospite a diversi programmi televisivi e radiofonici come Do Re Ciak Gulp! intervistato da Vincenzo Mollica, Tg2, Tg3, Uno mattina, Mtv (Italia), All Music, Radio Bruno Estate. Esce il suo album di debutto intitolato "Marco Baroni" pubblicato da Virgin Records/EMI Music, contenente il brano sanremese, il precedente singolo "La mia generazione" e il terzo singolo estratto "Marta piange". Il video di questa canzone viene girato da Gaetano Morbioli a San Francisco. Negli anni successivi, trascorsi prevalentemente sul palco, ha l'occasione di aprire i concerti di diversi artisti di fama come Mario Biondi, Marco Masini, Pier Cortese, Francesco Baccini e una lunga serie di concerti dell'amico Fabrizio Moro. Dal 2010 inizia l'attività di autore e compositore. Scrive con Nek i singoli "E da qui "(che si aggiudica il Disco di platino), "È con te" e "Hey Dio" (vincitore del Premio Lunezia), oltre ai brani "Dentro l'anima", "Verrà il tempo", "Io no mai" e "Il mondo tra le mani". In questi anni collabora in qualità di autore con altri artisti come Alessio Bernabei, ex frontman della band Dear Jack, lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi, che in pochi mesi resta l'album più venduto del Festival di Sanremo 2016 aggiudicandosi il disco d'oro. In questo album Marco firma il testo del brano "Mondo Piccolo". Firma inoltre assieme ad Alex Bagnoli tutti i testi del primo album della cantante Cixi, finalista a X Factor Nel 2020 pubblica il singolo “Picchio Rosso”. Il brano, prodotto da Alex Bagnoli viene pubblicato sia su Spotify e in 1000 copie su cd singolo, oggi esaurite. Il videoclip della canzone raggiunge le 20.000 visualizzazioni su YouTube. Il terzo suo album dal titolo "Luoghi Comuni", anticipato dai singoli “Cenere”, "Bravissimo Cantautore", "Come si fa", "Piuma" e l'ultimo "Rapporti", ha avuto successo di pubblico e di critica, tanto da essere definito " un piccolo gioiellino".