Marco Corona, il video di "Just Do Hit" sbarca all' Aquafan di Riccione

Riccione, 8 agosto 2023 – Dopo il successo del brano "Just Do It" Marco Corona, Neja e gli Italian Disco Mafia, sbarcano a Riccione per creare il video della canzone che tanto successo sta riscuotendo, in questa calda estate del 2023.

Le immagini del nuovo videoclip sono la cronostoria di una giornata nel parco Aquatico: sia dalla prima parte dedicata alla diretta podcast nel programma "Blue Rock Station" di Franky (animatore storico del parco) e sia dalla seconda, all'interno del nuovo format della stagione 2023 ‘Aquafan Monkey Wave’. In quel momento in cui si scatena il pubblico tra musica, balli e animazione nella piscina ad onde, Neja ha cantato i suoi successi anni '90 e la nuova produzione "Just Do It". Un video molto semplice ma ‘coinvolgente’, registrato in presa diretta durante il live e in cui Neja è stata accompagnata dai ballerini del parco, i 'Monkey Dancer', e dal dj set di Corona e degli Italian Disco Mafia, grande realtà della produzione disco.

Corona, la scelta di girare il video in Aquafan ha un valore affettivo?

"Just Do It" nasce al Bandiera Gialla di Rimini ma le prime serate in discoteca le ho passate in Aquafan, al Walky Cup. Alla fine degli anni '80, tra le mete obbligatorie dell'estate, c'era questo parco iconico sulle colline riccionesi. Di giorno le trasmissioni radiofoniche di Radio Deejay, e la sera, ci si divertiva con la musica e l'animazione insieme alle voci e ai personaggi storici di questa radio, con cui sono cresciuto. Tornandoci per girare il video, di colpo sono tornato 'ragazzino' e sono riaffiorati i dolci ricordi di un Marco Corona adolescente: lo scambio di passaggi con un pallone nella piscina ad onde con Fiorello. all'epoca di Deejay Beach (la versione estiva di Deejay Television), le serate in Walky-Cup (la discoteca all'interno del parco) con DJ resident Lorenzo Cherubini 'Jovanotti'. Ho ancora la cassettina mixata da lui e che gli avevo chiesto al termine di una serata. Era il 1988".

Aquafan è stata anche la location del concorso "Deejay Ti Vuole", che poi ha vinto.

"La mia veloce parentesi a Radio Deejay (2005/2006) è nata proprio lì: in palio c'era il contratto di un anno per il network milanese, il mio sogno di bambino, un sogno che poi si è realizzato. Dalla metà degli anni '80, ho sempre avuto quel chiodo fisso, sempre un'unica e grande passione: Radio Deejay! Mi sono ritrovato a trasmettere dagli stessi studi, a respirare la stessa aria della radio più ascoltata d'Italia, a incontrare nei corridoi di via Massena 2 i miei miti e chiamarli "colleghi"...Che soddisfazione!".