Basket serie C. Gli Angels di forza

Angels Santarcangelo vincenti con Ferrara e Titans San Marino corsari a Gualdo nell’ultimo turno di Serie C. Nel girone B emiliano-romagnolo, la Dulca Santarcangelo di coach Serra ha la meglio sulla Scuola Basket Ferrara in una partita ad alta intensità, con gli avversari che hanno dimostrato di valere ben più dell’ultimo posto con una sola vittoria all’attivo. Spettacolo nel 27-25 del primo quarto, con Saltykov sugli scudi e Ferrara comunque a mordere da vicino. Conti accelera nel secondo quarto, a metà gara è 43-38 e nel terzo periodo gli Angels si issano pure sul +15 prima della rimonta ospite (65-59 al 30’). Nel quarto parziale, coi ritmi più bassi, sono difesa e Rivali a decidere le sorti dell’incontro fino al 77-68 conclusivo.

Il tabellino di Santarcangelo: Bonfé, Mulazzani 10, Conti 17, Macaru, Benzi 5, Rossi 4, Rivali 4, Bedetti 9, Mari, Abba 9, Lombardi 2, Saltykov 17. All.: Serra.

Bella vittoria per i Titans nel girone umbro-marchigiano. Macina e compagni violano il parquet di Gualdo (60-67) pur con una rotazione corta e con Felici ancora assente. La gara è equilibrata e tutto si decide in pieno quarto periodo, con tanto lavoro di squadra e grande precisione ai tiri liberi: 6/6 totale dalla lunetta per Pesaresi, 4/4 per Macina e 7/8 per Dini. Doppia-doppia per Gamberini, che chiude con 20 punti e 10 rimbalzi.

Il tabellino di San Marino: Borello, Gamberini 20, Frigoli 5, Macina 12, Fusco 7, Dini 11, Pesaresi 12, Monticelli, Gasperoni, Barbieri. All.: Millina.