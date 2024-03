Futsal B femminile. La Virtus trasloca a Forlì per vedersela con l’Infinity

Dopo il turno di sosta dovuto alla pausa per le nazionali, la Virtus Romagna torna in campo e affronta oggi alle 16 al PalaMarabini di Forlì a causa dell’indisponibilità del Flaminio, l’Infinity Futsal Academy. Mister Spada e le sue giocatrici sono pronti alla sfida, l’obiettivo è quello di continuare ad allungare la striscia di vittorie consecutive, per proseguire così anche la corsa ad un piazzamento in zona playoff.

"Questa partita è importantissima – commenta il tecnico romagnolo – vogliamo i 3 punti, quindi per noi l’impegno di oggi diventa per forza di cose fondamentale, da non sbagliare".

Futsal B femminile. Girone A (19ª giornata). Oggi: Pero-Mediterranea, Bagnolo-Villaguardia, Virtus Romagna-Infinity, L84 Torino-Polisportiva 1980. A riposo l’Athena Sassari. Già disputata: Jasnagora-Hurricane 3-1.

Classifica: Mediterranea 48; Pero 40; Athena Sassari 35; Jasnagora 34; Virtus Romagna 30; L84 Torino 27; Infinity 23; Villaguardia 13; Polisportiva 1980 11; Hurricane 5; Bagnolo 1.