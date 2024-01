Mercato. Affari col Renate: Garetto arriva, Acampa va

Un centrocampista per un difensore. Va in porto la trattativa con il Renate che porta a Rimini, Marco Garetto (foto) e in Lombardia, Davide Acampa. L’annuncio nella giornata di ieri, alla vigilia del match di Coppa Italia con il Catania. Giorno in cui Garetto ha il suo primo contatto con Piazzale del Popolo. Torinese di nascita e prodotto del vivaio dei granata, "è un giocatore – così lo raccontano i biancorossi – con doti offensive, spiccata capacità di inserimento senza palla e struttura fisica importante, grazie ai suoi 190 centimetri". Nel 2019, battendo l’Inter in finale, Garetto ha avuto la soddisfazione di vincere lo scudetto Berretti con la squadra della sua città, trofeo che mancava da cinque anni. La stagione successiva approda in serie D al Messina. Nella stagione 2021-2022 indossa la maglia dell’Acireale e vince il premio di miglior giocatore del girone I di serie D collezionato 27 presenze e 6 reti: cinque nella regular season e una ai playoff. La prima esperienza tra i professionisti all’Avellino arriva nella scorsa stagione (17 presenze). Nella prima parte di campionato con la casacca del Renate il nuovo giocatore del Rimini ha collezionato 20 presenze con un gol e tre assist. Indosserà la maglia numero 80 agli ordini di mister Troise e ha firmato un contratto che lo lega al club della presidente Di Salvo fino al termine della prossima stagione.

La strada inversa ieri la percorsa Acampa che al Renate è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione. Poco spazio per il classe 2003 sin qui con addosso la maglia a scacchi. Il difensore saluta mettendo dopo aver messo insieme sette presenze in campionato e una in Coppa Italia. E’ logico pensare che il mercato del Rimini non si sia chiuso ieri con l’arrivo di Garetto e la partenza di Acampa. Perché i biancorossi hanno ancora qualcosa da mettere a posto in difesa, dopo aver fatto solo il pieno di centrocampisti in questa sessione del mercato invernale. Il rientro di Tofanari dall’infortunio dà un po’ di respiro al pacchetto arretrato del Rimini e anche al tecnico campano, ma è evidente che, comunque, là dietro ancora i conti non tornano se si aggiunge anche la partenza di Acampa. E resta un nodo da sciogliere quello legato ad Allievi. Il difensore non rientra nei piani del club praticamente da inizio campionato. Ed è allora che è stato messo fuori lista.