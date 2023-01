Rbr contro Chiusi per una vittoria ’da playoff’

È uno di quegli appuntamenti cerchiati in rosso sul calendario, una partita che vale davvero tanto per la Rinascita. No, la tradizione non c’entra, qui ci sono ‘solo’ pressanti interessi di classifica, poiché Rimini e Chiusi sono due vicine di classifica in questo girone Rosso di A2 (16 punti i biancorossi, 14 i toscani). E con appena otto giornate prima di archiviare la regular season, ogni scontro diretto diventa oltremodo importante per l’Rbr, chiamata a difendere l’attuale settimo posto in graduatoria, posizione che, se mantenuta, a fine marzo proietterebbe il gruppo allenato da Mattia Ferrari in Poule Promozione e, soprattutto, permetterebbe già di brindare alla salvezza, per quello che non può che essere l’obiettivo primario di una matricola. L’incontro con la San Giobbe Chiusi è in calendario oggi al Flaminio (palla a due alle 18, fischiano Ursi, Pecorella e Mottola) e RivieraBanca deve fare i conto con un unico problema di natura fisica.

"Anumba praticamente non si è mai allenato per tutta la settimana, ha fatto qualcosa solo martedì mattina poi si è fermato per un dolore al polpaccio – rivela Ferrari –. Con le terapie è andato migliorando e contro Chiusi verrà a referto. Poi vedremo in quali condizioni sarà", si interroga il tecnico, che in avvio andrà comunque con i soliti noti, vale a dire Tassinari in regia, Johnson e Bedetti sul perimetro, Masciadri da numero 4 e Ogbeide a presidiare l’area. "Questa partita è un crocevia della nostra stagione – continua il coach di Rbr –. Vincere e ribaltare pure la differenza canestri (-4 all’andata, ndr) sarebbe il massimo, ma anche un successo con un solo punto di scarto andrebbe bene. Quella toscana è una formazione molto tattica, si affidano tanto alla zone-press, fanno cambi sistematici, cercano di toglierti ritmo. Per noi saranno importanti le prestazioni, le ‘letture’ di Tassinari e Meluzzi: se i play saranno solidi, beh, ci troveremo già a un buon punto". Una settimana fa la rocambolesca battuta d’arresto al ‘Carnera’ di Udine, con quel -1 all’overtime. Cosa può portarsi dietro, RivieraBanca, da quella trasferta?

"Spero non le scorie, ma la rabbia, la consapevolezza che in questo campionato ce la possiamo davvero giocare con tutti – risponde Ferrari –. Con Chiusi mi aspetto una battaglia fisica, una gara ‘sporca’ e a noi servirà ferocia difensiva. Dovremo essere concentrati al massimo sin dalla prima azione, sarà fondamentale avere subito grande energia, così per creare il giusto clima con il pubblico". Già, i tifosi. Al Flaminio gli aficiondos si fanno sentire e difficilmente in tribuna ci saranno sostenitori ospiti, se non una sparuta rappresentanza. E il calore del vecchio palas, tornato in questa stagione ad antichi splendori, potrebbe dare quella spinta in più ai biancorossi per catturare due punti al platino.

alb.cresc.