Rimini, vale la pena crederci. Arriva il Catania per il primo round

"Questa semifinale ce la siamo guadagnata sul campo. E’ giusto crederci". Pensa al lato romantico della Coppa Italia, Emanuele Troise. Ma non dimentica cosa, quella coppa, mette in palio. Il Rimini in questa stagione i playoff li ha ’annusati’ appena un paio di volte. Vincere la Coppa Italia vorrebbe dire toccarli veramente con mano. Ma in mezzo c’è un Catania che non ha bisogno di troppe presentazioni. Squadra blasonata e tosta quella di mister Lucarelli che i biancorossi affronteranno in un doppio confronto: stasera al ’Neri’ e a fine febbraio al ’Massimino’. "È una partita lunga, in termini di doppio confronto – guarda ovviamente già più in là Troise – quindi dovremo essere bravi a gestirla in questo senso. Affrontiamo un avversario che al di là di come se la sta cavando in campionato, anche in questa sessione di mercato sta confermando la sua forza a livello di individualità e di organico, con diverse alternative". E la posta in palio? I playoff? "Nel momento in cui arrivi a questo punto – non può non pensarci l’allenatore del Rimini – oltre all’obiettivo storico di conquistare una coppa (sarebbe una prima volta in assoluto per il club di Piazzale del Popolo, come lo è essere arrivati alla semifinale, ndr) che è sempre bello vincere poi ti darebbe l’accesso ai playoff, in un campionato che anche sabato scorso ad Alessandria ha confermato quanto possa essere complicato raggiungere un obiettivo del genere".

Messo a terra l’obiettivo, non resta che pensare a quale Rimini sarà in campo per il primo round con il Catania. Difficile che Troise dia suggerimenti. Allora, come sempre, si procede seguendo la pista degli indizi lasciati sul percorso (breve). Rientra sicuramente Morra che la sua squalifica l’ha scontata sabato scorso in campionato. Rientre anche Delcarro che ha ormai definitivamente superato il piccolo inciampo muscolare dell’ultima settimana. Sta tornando al meglio anche Marchesi che, forse, più di tutti ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Insieme naturalmente a Tofanari (foto) che, per la prima volta, dopo il rodaggio con la Primavera, potrebbe tornare anche dal primo minuto. Niente semifinale d’andata per Gigli e Megelaitis, entrambi squalificati. Ecco, allora, che in difesa Lepri potrebbe finalmente riprendersi il suo ruolo originale, mentre in zona gol al fianco di Morra ci sarà sì Lamesta, ma probabilmente anche Malagrida.