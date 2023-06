Savoretti e Paganini partono col piede giusto

Spettacolo e pienone per l’esordio del circuito di footvolley a Rimini. Ai bagnini 53, 54 e 55 a trionfare, nella prima giornata di gare, sono stati Luca Savoretti, campione della scorsa edizione del campionato, in coppia con Francesco Paganini, autore di un grandissimo torneo condito da molti punti decisivi. Perde in una finale quasi a senso unico la coppia rivelazione di questa prima tappa, composta dai giovani Luca Montironi e Luca Battistini, bravissimi nel raggiungere il traguardo della finale dopo un ottimo percorso precedente. Escono in semifinale invece le coppie Martinez - Catapane e Brancato – Battistini. Nel torneo silver successo per la coppia riminese formata da Matteo Semprini e Matteo Ronchi, che vincono una finale combattuta e spettacolare, piena di scambi infiniti, contro il duo formato da Lorenzo Castellani e Simone Donati (18 a 15 il risultato conclusivo). La classifica generale al momento vede in vetta Savoretti e Paganini con 150 punti, ma il campionato è appena iniziato e la strada per la vittoria finale è decisamente ancora molto lunga. La prossima tappa è fissata per martedì 6 giugno, si tratta del secondo degli undici appuntamenti che segneranno l’estate del footvolley riminese.