Under 13 professionisti. La squadra di Leardini è corsara nel derby di San Marino

Rimini corsaro a San Marino nella categoria degli Under 13 professionisti. I biancorossi si prendono di forza la prima frazione, chiusa sul 3-0. Pareggio (1-1) nella seconda, quando la San Marino Academy manda a referto Sciretta. Nuovo successo del Rimini nella terza (1-0) e nuovo pareggio per 1-1 nella quarta: qui non ci sono marcature dirette per i titani, bensì un’autorete del Rimini. Il risultato complessivo è di 4-2.

Under 13 professionisti. Girone A (16ª giornata): Bologna-Modena 3-3, Spal-Bologna squadra B 1-4, San Marino Academy-Rimini 2-4, Reggiana squadra B-Fiorenzuola 2-4, Sassuolo squadra B-Sassuolo 1-4, Parma-Reggiana 3-2.

Classifica: Parma 28; Spal 24; Bologna, Cesena, Sassuolo 19; Rimini 17; Modena 12; Reggiana 9; Fiorenzuola 6; San Marino Academy 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 19; Sassuolo squadra B 18; Reggiana squadra B 4.