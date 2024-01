Under 16 Serie C. I titani si prendono un punto sul campo del Lumezzane

Battuta d’arresto di misura in casa del Trento per l’Under 16 di serie C del Rimini (1-0). Rimini: Pirini, Cenci (31’ st Zamagna), Foschi, Lombardi N. (39’ st Romualdi), Lombardi L., Zammarchi, Grassi (16’ st Cellarosi), Nava (39’ st Cristiani), Molfetta (39’ st Ramja), Eco (1’ st Manzi), Arlotti (31’ st Di Pollina). A disp.: Perazzi, Badioni. All.: Masolini. Un punto lo ha messo in tasca la San Marino Academy in casa del Lumezzane (1-1, gol biancazzurro di Tamagnini). San Marino Academy: Cenci; Zavoli, Meloni, Pennacchini, Montali, Michev, Podeschi, Deronjic (70’ Giordani), Grandoni (41’ Tamagnini), Canarezza (50’ Berardinelli), Markaj (50’ Molinari). A disp.: Giulianelli, Delvecchio, Tani, Baldazzi. All.: Vangelisti.

Under 16 serie C. Girone B (12ª giornata): Legnago-Spal 1-3, Cesena-Triestina 2-2, Vicenza-Padova 5-0, Lumezzane-San Marino Academy 1-2, Trento-Rimini 1-0, Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 2-2.

Classifica: Cesena 30; Vicenza 26; Triestina, Padova 22; Spal 21; Virtus Verona 20; Legnago 16; Lumezzane, Trento, Arzignano Valchiampo 10; Rimini 9; San Marino Academy 6.