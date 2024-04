Aggredita e picchiata in piena notte a Badia Polesine

Badia Polesine (Rovigo) 14 novembre 2014 - Violenza in centro storico, aggredita una donna nella notte. Badia Polesine registra ancora un preoccupante episodio di violenza, vittima una donna che abita in paese da poco, ma che lavora fuori città. Il brutto episodio è accaduto dopo la mezzanotte di sabato scorso. Protagonista suo malgrado, una donna di circa quarant’anni di età che è stata aggredita in piazza Grani, in pieno centro storico a quanto sembra da un giovane di nazionalità straniera.

Tutto ciò è ancora più preoccupante se si pensa che è accaduto proprio nel cuore della città, di fronte al palazzo Municipale, e dove ci sono diversi bar.

La donna, è stata aggredita improvvisamente e gettata pesantemente a terra mente si apprestava a prendere le sigarette da un distributore collocato sul piazzale rialzato che si trova davanti al Museo Civico. A quanto risulta, inoltre alla incolpevole vittima è stata strappata una canotta che indossava, e solo l’occasionale passaggio di un’auto nelle vicinanze dell’accaduto, ha fortunatamente spaventato l’aggressore facendolo fuggire via nella notte, ed evitando così guai peggiori alla malcapitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge. Già in un recente passato una giovane donna del luogo era stata aggredita per fini sessuali in via Vallazza, fatto che aveva creato non poco scalpore, tanto che ci fu una mobilitazione generale della cittadinanza sfociata rapidamente in una grande marcia anti-violenza che ebbe luogo per le vie cittadine. Dopo l’ultimo episodio c’è la conferma che anche i paesi più piccoli ormai non sono più da considerare, anche dal punto di vista della sicurezza e come avveniva un tempo, alla stregua di isole felici. Sempre maggiore e da più parti ormai, si rileva l’esigenza di impiegare più uomini e mezzi pe delle forze dell’ordine per il controllo del territorio diventato a questo punto fatto indispensabile e a tutto beneficio della tranquillità dei cittadini e delle attività presenti.