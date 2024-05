Rovigo, droga preparata come caramelle: arrestato spacciatore 48enne

San Martino di Venezze (Rovigo), 06 maggio 2024 – Le dosi di droga erano preparate come confezioni di caramelle. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Rovigo, a seguito di un controllo effettuato in un esercizio pubblico di San Martino di Venezze (Rovigo). I militari hanno individuato un’autovettura, con il solo conducente a bordo, in un’area sensibile e hanno proceduto al controllo del veicolo. Alla nervosa reazione del conducente, un uomo italiano sui 48 anni, hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione.

La droga sequestrata

Nel corso del controllo sono stati ritrovati due pacchetti di caramelle, al suo interno sono state trovate decine di dosi con varie sostanze stupefacenti, già pronte per la cessione, e quantificate in complessivi 20 grammi di cocaina, hashish e marijuana. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno recuperato e sequestrato ulteriori quantitativi di stupefacenti. Nel dettaglio trovati oltre 30 grammi di cocaina, 63 grammi di hashish, 28 grammi di marijuana e 2 grammi di metanfetamina nonché due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L’arresto

Al termine delle attività il 48enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, collocato temporaneamente in regime di detenzione domiciliare nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Rovigo. Al termine dell’udienza la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel Comune Rovigo.