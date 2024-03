Occhiobello, centrata la salvezza per gli allievi de La Vittoriosa

Occhiobello (Rovigo), 28 marzo 2024 – Un settore giovanile de La Vittoriosa che si appresta a concludere i propri campionati ed è tempo di bilanci e non solo. Il primo risultato ufficiale è la salvezza della formazione allievi di mister Andrea Merli che ha centrato la matematica salvezza. Nel merito il presidente de La Vittoriosa, Paolo Pezzini fa un bilancio complessivo: “L’auspicio è quello raggiungere lo stesso traguardo anche con i giovanissimi regionali (under 15, girone A) di Massimiliano Pera che hanno 10 punti di margine sul Povegliano veronese. Molto positiva anche la stagione della Juniores provinciale diretta da Alex Carpanelli e da me che è in lizza per la vittoria del campionato. I ragazzi si stanno impegnando tanto ed il mister li tiene sempre sulla corda, concentrati. Da sottolineare anche il 2–1 dei giovanissimi provinciali di Stefano Bisca e Emiliano Cazzola nel sentito incontro con il Pettorazza San Martino”. Gli allievi regionali, nel gruppo A, hanno un margine di ben 18 lunghezze sulla quartultima a 5 turni (compresi i 2 da recuperare) dalla fine. Nel girone di ritorno hanno ottenuto 4 successi esterni (su 5 partite): 1–2 contro la Scaligera, 2–3 con Team Santa Lucia Golosine, 2–3 con San Giovanni Lupatoto e 1–2 con Pro Sambonifacese. Quest’ultimo risultato è quello decisivo per la permanenza in categoria.

I progetti della Vittoriosa

Una primavera calcistica che vede i colori nero verdi impegnati sul fronte degli investimenti e pianificazione futura: “Siamo pronti con la nuova edizione del torneo ‘Incontriamoci tra amici’ -aggiunge Paolo Pezzini – cui parteciperanno circa 1000 atleti in rappresentanza di 40 società venete ed emiliano romagnole. Inoltre, sarà eseguita una nuova semina nel campo di Occhiobello per averlo in perfette condizioni per quest’appuntamento. La stessa operazione sarà svolta anche in quello di via dei Pini in vista della nuova annata agonistica. In questa struttura, grazie al supporto della Regione Veneto, sono stati fatti importanti lavori (posizionamento di 4 torri fari, smaltimento dell’amianto, tribuna a norma)”.