Porto Tolle, minaccia e ricatta la ex con video hard. Bruzzone: come riconoscere i segnali spia

Porto Tolle (Rovigo), 14 febbraio 2024 – Un’ossessiva persecuzione nei confronti dell’ex fidanzata, divenuta sempre più violenta. Si tratta di un’ennesima storia che ha visto una donna del basso Polesine reagire con forza e coraggio alle minacce dell’ex, arrivando a denunciare quanto stava subendo. Il tutto finito con un’indagine e poi l’arresto dell’uomo, accusato di atti persecutori nei confronti della donna. Ma, nonostante il Codice Rosso e i pugnali che trovati in casa, l’uomo è ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Una manifestazione contro la violenza sulle donne

L’operazione ha preso il via dalla denuncia sporta dalla donna che, lo scorso 8 febbraio, si era rivolta alla polizia per riferire una serie di episodi allarmanti. La ragazza, dopo aver deciso, nel dicembre scorso, di interrompere la relazione con il fidanzato, sarebbe stata destinataria di numerosi messaggi telefonici e reiterate minacce, rivolte anche ai familiari, tali da provocarle un forte stato di paura e di destabilizzazione psico-fisica e indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

Il comportamento dell’ex fidanzato non si sarebbe fermato nemmeno dinanzi alla volontà della donna di interrompere ogni tipo di contatto, manifestata anche attraverso il blocco dei profili social dell’uomo. Nell’ultimo periodo, infatti, stando a quanto denunciato dalla donna, l’indagato l’avrebbe contattata per interposta persona, tentando anche di ricattarla, minacciando la diffusione di foto e video aventi contenuto sessualmente esplicito.

L’attività condotta dagli investigatori, supportata anche dai messaggi salvati dalla donna sul proprio cellulare, alcuni dei quali inviati nelle 48 ore precedenti all’intervento delle forze dell’ordine, ha consentito alla polizia di applicare il Codice Rosso ed arrestare in flagranza differita l’uomo.

Inoltre, a seguito di perquisizione avvenuta alla sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati grammi 16.50 di hashish, due pugnali di grosse dimensioni e un bossolo calibro 38 Special. A fronte di questi motivi, l’uomo è denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.

Al termine delle indagini, la procura ha convalidato l’arresto e l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, con applicazione del braccialetto elettronico.

Il fatto di Porto Tolle mette in evidenza come il ‘Codice Rosso’ – le norme contro la violenza di genere – consenta l’arresto anche in un momento successivo ai reati, garantendo così l’immediata tutela nei confronti delle vittime.

L’app YouPol è uno strumento gratuito che permette di inviare segnalazioni di violenza, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.

Una serata contro la violenza sulle donne. Ospite d’eccezione sarà Roberta Bruzzone, notissima psicologa forense e criminologa investigativa. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 febbraio, a partire dalle 20.45, in sala Eracle a Porto Viro. L’ingresso sarà libero, senza necessità di prenotazione. Parteciperanno alla serata anche Anna Osti, avvocata penalista e presidente dell’Associazione Altoditerra Aps, che si batte contro la violenza di genere, e i rappresentanti dei carabinieri.

A moderare la serata, Michela Girardello, assessora comunale e referente dello ‘Sportello Sos Donna’ di Porto Viro, che fornisce assistenza psicologica e legale alle vittime di violenza.

“Abbiamo voluto questa serata come aiuto alle donne – dice la sindaca di Porto Viro, Valeria Mantovan – per meglio capire quando nel dottor Jekyll, premuroso e gentile, si nasconda la pericolosità del signor Hyde. La dottoressa Bruzzone, criminologa di fama indiscussa, ci parlerà dei segnali ‘spia’ e dei campanelli di allarme, per riconoscere il pericolo in una relazione insana”.