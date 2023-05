Rovigo, sale gioco fuori norma. Anche col bancomat per prelevare

Rovigo, 25 maggio 2023 – In Polesine alcune sale gioco violavano sistematicamente le norme vigenti: tre quelle non in regola con la normativa nazionale e regionale che disciplina l’attività del settore. Fra le altre cose la legge vieta l’apertura di nuove sale giochi a una distanza inferiore a 400 mt da scuole, centri sportivi, ospedali, bancomat, residenze per anziani etc. Ci sono poi altre regole che disciplinano l’oscuramento delle vetrate e la disciplina dell’orario di apertura.

Dai controlli eseguiti, cui hanno preso parte anche funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è invece emerso che in almeno tre casi le normative erano puntualmente disattese e pertanto i finanzieri hanno proceduto a redigere verbale di accertamento di sanzione amministrativa con l’applicazione delle pesanti sanzioni pecuniarie previste.

Pos usato come bancomat: due denunce

Gli atti sono adesso al vaglio dei sindaci di Lendinara e Rovigo per gli adempimenti di rispettiva competenza. In almeno due dei controlli eseguiti sono emersi anche quelli che, in prima ipotesi accusatoria, rappresentano reati in violazione al testo unico bancario e per questo motivo si è proceduto alla denuncia dei due responsabili alla locale Procura della Repubblica. Infatti, dagli elementi raccolti è emerso che i due avevano installato all’interno delle proprie sale giochi un Pos che veniva utilizzato come bancomat da parte degli avventori, aggirando così il divieto imposto dalle norme vigenti.