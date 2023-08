CARE&GO: i suggerimenti di Alfasigma per l’estate!

Lo sapevi che limone, miele e propoli sono ottime alleate per la tua gola? O che per limitare la sensazione di gonfiore andrebbero eliminate bibite gassate e chewing gum? O ancora, che sarebbe meglio asciugare il costume dopo aver fatto il bagno?

Queste sono solo alcune delle tip che da agosto potrete scoprire con CARE&GO l’innovativa campagna estiva di Alfasigma lanciata sui canali social aziendali.

L’importanza della prevenzione e l’attenzione alla propria salute, anche in vacanza

L’estate è periodo di viaggi e vacanze, si cambiano i propri ritmi e spesso basta poco per rovinarle. Fra le lievi difficoltà digestive che la dieta estiva comporta, il caldo che mette a dura prova le nostre energie, la sensazione di gonfiore e di pesantezza, gli sbalzi termici e piccoli incidenti di percorso, l’imprevisto è dietro l’angolo. Alfasigma in questa campagna estiva ripercorre il journey di un viaggiatore, identificandone possibili esigenze e bisogni last minute, ai quali rispondere con consigli alla portata di tutti e facili da mettere in pratica quotidianamente.

Alla base della campagna l’idea di raccontare Alfasigma in un nuovo modo, mettendola sotto una nuova luce e inserendola nella quotidianità del viaggiatore. A volte il consiglio giusto nel momento giusto può fare la differenza, e Alfasigma, forte della sua esperienza e della competenza del proprio team, si propone di aiutare i viaggiatori alle prese con i classici imprevisti che potrebbero compromettere la vacanza.

La campagna sarà online nel mese di agosto e ogni settimana sui canali social di Alfasigma LinkedIn, Instagram, Facebook, verranno pubblicati 2 post, ognuno incentrato su una problematica specifica.