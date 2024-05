Alpini a Vicenza, il programma dell’adunata. Zaia: “Il Veneto è sempre casa vostra”

Vicenza, 7 maggio 2024 – Adunata degli alpini a Vicenza, dove nel fine settimana si celebrerà il 95esimo raduno nazionale delle Penne Nere. “Bentornati! Da dovunque arriviate, il Veneto è sempre casa vostra. Vicenza lo dimostrerà ancora una volta, accogliendovi e abbracciandovi con entusiasmo e commozione”, ha detto oggi il governatore Luca Zaia in previsione dell’evento in programma dal 10 al 12 maggio nel capoluogo berico.

“Gli Alpini hanno scelto di arrivare nel capoluogo berico con un grande messaggio di Pace – prosegue il presidente del Veneto – esprimo loro un ringraziamento perché il clima internazionale in cui stiamo vivendo lo rende indispensabile. Un messaggio di grande valore che indica la via a tutta la società perché giunge da persone che hanno nel proprio Dna di categoria umana il vissuto della guerra, come ricordano le montagne vicentine e tutte quelle della nostra regione ma anche mille altre località dentro e fuori i confini”.

Trenitalia ha programmato un potenziamento dei treni, garantendo nel weekend lo stesso numero di collegamenti dei giorni infrasettimanali e con una maggiore disponibilità di posti a sedere. Sono 231 i collegamenti in più che verranno immessi sulla rete ferroviaria rispetto all'offerta ordinaria, regolarmente acquistabili tramite i consueti sistemi di acquisto.

Saranno intensificati i collegamenti da e per Vicenza con Venezia, Verona, Schio, Bassano, Treviso, Cittadella e Padova, includendo come fasce orarie le prime ore del mattino e le ultime della sera.

Per il ritorno delle ‘Penne Nere’ a Vicenza, Trenitalia potenzierà inoltre i propri servizi a terra prolungando gli orari di apertura dell'assistenza alla clientela nella stazione di Vicenza e delle principali località regionali, con 70 addetti nel capoluogo berico, centro nevralgico della mobilità prevista per l'evento.

Ecco il programma della 95esima Adunata nazionale degli Alpini: dall’inaugurazione di venerdì 10 maggio alla sfilata di domenica 12 maggio.

Venerdì 10 maggio

• Dalle 9: Alzabandiera e deposizione corona ai Caduti - Piazza dei Signori

• Ore 10.30: Inaugurazione della Cittadella degli Alpini - Campo Marzo

• Dalle 18.30: Sfilata dei vessilli, dei gonfaloni, del Labaro Ana, del vessillo della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” e della Bandiera di guerra - da Piazza Castello a Piazza dei Signori

• A seguire discorso di benvenuto del sindaco di Vicenza e onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni - Piazza dei Signori

Sabato 11 maggio

• Ore 10: Incontro tra il presidente nazionale, le Sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri (su invito) - Teatro Olimpico

• Ore 13: Lancio di paracadutisti - Parco Querini

• Ore 16: Messa - Duomo di Vicenza

• Ore 17:30: Sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Vicenza - da Piazza Duomo al Teatro Olimpico

• Ore 18: Saluto del sindaco di Vicenza e del presidente nazionale alle autorità (su invito) - Teatro Olimpico

• Ore 20.45:Concerto Fanfare Alpine (ingresso libero) – Stadio Menti

Domenica 12 maggio

• Dalle 8: ammassamento e onori alla massima autorità – Viale Verona

• Dalle 9: inizio della sfilata che proseguirà per l’intera giornata – da viale Verona a viale Roma

• Ore 19.30: Passaggio della stecca con la città di Biella, ammainabandiera e chiusura Adunata - Viale Roma.