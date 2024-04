È morta Azzurra Carnelos, la ‘mamma coraggio’ che ha interrotto la chemio per far nascere il figlio

Treviso, 15 aprile 2024 – È morta a soli 33 anni Azzurra Carnelos, la ‘mamma coraggio’ trevigiana che aveva interrotto la chemioterapia per portare a termine la gravidanza. Un sogno premonitore l’aveva spinta a farsi visitare e scoprire così il tumore al seno. Poi la gravidanza a sorpresa e le cure sospese fino alla nascita del bimbo, otto mesi fa.

Questa estate Azzurra aveva ripreso le terapie, ma a quel punto era troppo tardi. Sabato si è spenta nella sua casa di Oderzo, nel Trevigiano. “Azzurra è stata forte, dolcissima e gentile fino alla fine. È stata una grande mamma e una grande moglie”, hanno raccontato i familiari alla stampa locale. Mercoledì i funerali al Duomo di Oderzo. Ecco la storia della coraggiosa neo mamma opitergina.

“Aveva sognato la nonna, deceduta nello stesso modo: le diceva di farsi visitare”. Così la madre di Azzurra – in un’intervista raccolta dalla Tribuna di Treviso – ricorda quel terribile 2019, l’anno della scoperta del tumore al seno.

Il sogno è successo a Milano: la nonna Nori le era apparsa in sogno dicendole di andare subito da un medico perché aveva qualcosa di brutto. Azzurra si fa visitare e scopre il cancro. “Quando ha fatto quel sogno – ha confermato mamma Antonella – è come se la nonna l’avesse avvisata di curarsi subito per permetterle poi di diventare mamma”. Poi è nato “il figlio che lei tanto desiderava”.

Dopo la diagnosi, Azzurra inizia la chemioterapia. Nel febbraio del 2023 scopre di essere incinta, ma a luglio la malattia ritorna e i medici le consigliano di proseguire la chemio. Lei è al quinto mese di gravidanza e sceglie di non sottoporsi a un altro ciclo per portare a termine la gravidanza. Alla 32esima settimana dà alla luce il bimbo, ma a quel punto era troppo tardi. La 33enne ha ricominciato le cure, ma non sono bastate: la malattia l’ha stroncata.

Trevigiana, la 33enne Azzurra Carnelos lavorava in banca come Senior Financial Analyst. Si era laureata a Udine in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale. A febbraio si era sposata e otto mesi fa ha dato alla luce il suo primo e unico figlio.

Oltre al bimbo al marito Francesco, lascia la mamma Antonella, papà Fabrizio e i fratelli Davide e Andrea.

Mercoledì 17 aprile (alle 15) i funerali nel Duomo di Oderzo, dove domani sera verrà recitato il Santo Rosario alla sua memoria. “Su richiesta della famiglia, le eventuali offerte raccolte saranno devolute al reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Treviso”, spiegano dall’agenzia funebre.