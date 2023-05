Contromano in autostrada, si schianta su veicoli in A27 a Vittorio Veneto e muore

Treviso, 7 maggio 2023 – Una vettura entrata in contromano sulla A27 Mestre-Belluno si è schiantata nel tardo pomeriggio, verso le 17.30, contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio al momento è di una vittima e tre feriti. L'incidente è avvenuto nel tratto di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, compreso tra i caselli Nord e Sud della città, ad una sessantina di chilometri dall’inizio della A27 nel Bellunese, sulla corsia in direzione Venezia. La carreggiata interessata è tuttora chiusa al traffico. La vittima è il conducente dell'autovettura che aveva imboccato l'autostrada in senso contrario. Sul posto, con gli agenti della Polstrada, sono giunte numerose ambulanze e mezzi di soccorso.

Il traffico dal tardo pomeriggio ha subito rallentamenti e code. Alle 19.30 si registrava ancora 1 chilometro di coda. La società autostrade consiglia: entrata consigliata verso Venezia: Vittorio Veneto sud. Uscita consigliata provenendo da Belluno: Vittorio Veneto Nord.