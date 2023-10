Cortina, incendio distrugge una baita in legno a Cinque Torri: spavento per le bombole del gas

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 10 ottobre 2023 – Spavento ieri nel tardo pomeriggio per un incendio divampato in una baita in legno a Cortina d’Ampezzo dove c’erano alcune bombole di gas Gpl. L’abitazione è andata distrutta, ma nessuna persona è rimasta coinvolta e i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza le bombole.

L’intervento dei vigili del fuoco

Non sono ancora state accertate le cause dell’incendio ha distrutto nel pomeriggio una baita in legno in località Cinque Torri, sopra Cortina d'Ampezzo. . I vigili del fuoco, con due squadre, sono intervenuti dal distaccamento permanente di Cortina d'Ampezzo, mentre altre tre squadre di volontari sono giunte da Zoldo e da Arabba; da Belluno è arrivato un altro automezzo dei pompieri, per un totale di 22 operatori. Le fiamme avevano lambito alcune bombole di Gpl, prelevate e messe in zona sicura dalle squadre sul posto.