Ferito in grotta, giovane speleologo bloccato a 70 metri nel Buso della Rana: attivati i soccorsi per estrarlo

Monte di Malo (Vicenza), 23 marzo 2024 – Incidente in grotta per un giovane speleologo che è rimasto ferito dopo il distacco di una roccia. Le sue condizioni non gli permettono di risalire autonomamente e sono in corso i soccorsi per poterlo riportare in superficie. L’incidente è avvenuto oggi, all'interno della grotta della Pissatéla a Monte di Malo che si trova ad una profondità di 70 metri, ramo del più famosa Buso della Rana una rete di tunnel sotterranei che si estende per 40 chilometri.

Cosa è accaduto

Un pezzo di roccia si è scattato da una parete ferendo un ragazzo che stava effettuando un'escursione speleologica assieme a tre amici che sono riusciti a dare l'allarme. Uno di questi è rimasto con il ferito mentre gli altri due sono usciti dai cunicoli per indicare il percorso. Sul posto il Soccorso speleologico di Vicenza, i vigili del fuoco, il Suem 118 ed è stato allertato l'elisoccorso di Verona.