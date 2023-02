Gelo nella notte, picco in Veneto: -34,9 gradi sull'Altopiano di Asiago

Temperature polari

Veneto, 8 febbraio 2023 - Il picco di freddo in Italia, durante la notte scorsa, si è registrato durante la notte in Veneto, e in particolare sull'Altopiano di Asiago dove si sono registrati i -34,9 gradi. Il gelo si è fatto sentire stamani in Veneto, con le temperature minime che ovunque si sono attestate sotto lo zero, secondo le rilevazioni della rete Arpav. Il record, come sempre, appartiene alla Dolina di Campoluzzo, la depressione sull'Altopiano di Asiago a 1768 metri di altitudine, che rappresenta il punto più freddo d'Italia, che stamani ha fatto registrare -34,9 gradi. Altri punti con valori bassissimi sono la Piana di Marcesina (1310 m), sempre sull'Altopiano, con -22,3, e Passo Cimabanche sopra Cortina D'Ampezzo (1530 m), con -22,1. Sulla Marmolada, all'arrivo della funivia (3256 m), il termometro è sceso a -19,5. Tra le località montane, le minime più basse si registrano a Rocca Pietore (1200 m) con -15,4, Santo Stefano di Cadore (905 m) con -12,9, e a Cortina d'Ampezzo con -11.2. Per quanto riguarda le città capoluogo, la più fredda è Belluno (-8) seguita da Vicenza (-6,4), Verona (-4,4), Treviso (-3,9), Rovigo (-2,2), Padova (-2,1) e Venezia (-1,5). Superato a Dolina di Campoluzzo anche il...