Gino Cecchettin e l’agenzia di comunicazione di Londra: “Curerà i testi per un libro o una fiction su Giulia”

Veneto, 2 gennaio 2024 – Un’agenzia di comunicazione di Londra seguirà Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne di Vigonovo uccisa l’11 novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta. L'indiscrezione è riportata oggi dal Gazzettino, che cita il nome della “Andrew Nurnberg”, un'agenzia londinese nota per avere tra i propri clienti scrittori e attori. La cosa al momento non ha trovato conferma ufficiale da parte della Nurnberg, né è stata commentata da Cecchettin, che da alcuni giorni non è più attivo sui social e non rende dichiarazioni pubbliche.

Gino Cecchettin alla trasmissione "Che tempo che fa"

Il progetto contro la violenza sulle donne

Cecchettin aveva annunciato nell’intervista rilasciata alla trasmissione tv “Che tempo che fa” la volontà di elaborare un progetto, una Fondazione nel nome di Giulia, per diffondere nel Paese la cultura della non violenza e del rispetto delle donne, facendo capire innanzitutto agli uomini che “l'amore non è possesso dell'altra”. Ora, se ci sarà conferma, la scelta di affidarsi ad un'agenzia di comunicazione, che potrebbe curarne i rapporti con la stampa, ma - si ipotizza - anche aiutarlo nella scrittura, per un libro, una fiction o il cinema, di un testo ispirato alla vicenda del femminicidio di Giulia.