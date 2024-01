Addio al papà dell’Inglesina: è morto Liviano Tomasi, l’imprenditore che ha dato stile a carrozzine e passeggini

Altavilla Vicentina (Vicenza), 7 gennaio 2024 – Addio al papà dell’Inglesina, Liviano Tomasi, l’imprenditore che da Altavilla Vicentina ha creato l’inconfondibile carrozzina a ruote alte che, a partire dagli anni ‘60, ha rivoluzionato lo stile nei passeggini e nei prodotti per l’infanzia. Proprio l’anno scorso Tomasi aveva celebrato i 60 anni di attività dell’Inglesina Baby spa.

La nascita dell’”Inglesina”

Liviano Tomasi, appassionato di auto da corsa, ha iniziato la sua attività imprenditoriale assieme ai suoi fratelli e ha cominciato producendo piccoli veicoli per le gare di go kart. Poi all’inizio degli anni ‘60, nell’Italia del baby-boom, ha l’intuizione di applicare le sue conoscenze in “piccoli veicoli” per produrre anche tricicli per bambini e quindi carrozzine da passeggio. Così nel 1963 fonda l’Inglesina Baby spa, l’azienda di Altavilla Vicentina da cui è partito un nuovo stile nel realizzare i passeggini con la realizzazione della celebre carrozzina a ruote alte “London” con telaio a balestra ispirata alle tradizionali carrozze inglesi. Da qui il nome “Inglesina” per la novità realizzata da Tomasi. A quel primo successo, nei decenni successivi, se ne aggiunsero molti altri, accreditando Inglesina come un marchio di stile e qualità del Made in Italy diffuso in 40 Paesi nel mondo.

Messaggio di cordoglio del presidente Zaia

Oggi, alla notizia della scomparsa di Liviano Tomasi, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha diffuso un messaggio di cordoglio. “Il Veneto piange la scomparsa di Liviano Tomasi, papà dell’Inglesina, brand nato ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, nel 1963 e noto in tutto il mondo per le carrozzine con le grandi ruote da favole principesche, capace di coniugare bellezza, tecnologia e benessere. Appassionato di macchine da corsa, iniziò con i tricicli per bambini per poi passare alle carrozzine e ai passeggini. Ci lascia un imprenditore che, inseguendo le sue passioni, grazie a fantasia ed intuizione, ha fatto conoscere la qualità del Made in Veneto a livello mondiale. Ai figli, Luca e Ivan, e a tutta la famiglia giunga il nostro cordoglio. Proprio nel 2023 Liviano aveva festeggiato i 60 anni dell’azienda. Un marchio tutto veneto che la creatività, l’innovazione e la cura ai dettagli hanno reso un punto di riferimento nel mondo dei prodotti per l’infanzia”.