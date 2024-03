Meningite, 18enne in rianimazione dopo la gita in Germania: sotto profilassi oltre 100 persone tra compagni di scuola, insegnanti e familiari

Belluno, 26 marzo 2024 – É in rianimazione all’ospedale di Belluno per meningite meningococcica una ragazza di 18 anni ricoverata domenica nel reparto malattie infettive dopo essersi presentata al pronto soccorso di Feltre con gravi sintomi. Il quadro clinico della giovane paziente risulta stabile e, secondo l'Ulss Dolomiti, respira spontaneamente. Gli specialisti manifestano un cauto ottimismo sull'evoluzione. Ma intanto, dopo la conferma dell’indagine di laboratorio della diagnosi di meningite meningococcica, c’è preoccupazione per una possibile diffusione del batterio e il contagio delle persone che hanno frequentato la ragazza. Soprattutto i compagni di scuola e gli insegnati con cui la giovane è stata recentemente in gita in Germania.

La profilassi per oltre 100 persone

Ieri si sono svolte le attività di profilassi programmate per le persone ritenute a rischio di contagio. Il Dipartimento di prevenzione dell'Apss di Trento ha trattato circa 40 soggetti tra compagni di scuola e insegnanti che hanno partecipato alla gita scolastica in Germania con la 18enne ricoverata. Il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss Dolomiti ha sottoposto a profilassi, dopo valutazione dei singoli casi, una quarantina di ragazzi definiti, con criterio “ampio”, contatti stretti della giovane paziente. Complessivamente le valutazioni ambulatoriali e telefoniche sono state oltre 150. Oltre a ciò, è stata condotta la profilassi a favore dei familiari della paziente e di tutto il personale impegnato nella prima assistenza diretta, complessivamente circa 25 persone.