La tragedia di Belluno: padre uccide il figlio di 17 anni e poi si spara

Belluno, 23 aprile 205 – Una terribile tragedia famigliare. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un omicidio e suicidio quello successo nel pomeriggio di martedì 22 aprile nella frazione di Oltra nel Comune di Lamon (Belluno). Nella quiete di un contesto residenziale di periferia, poco prima delle 17 di ieri pomeriggio, una telefonata al 112 ha sconvolto la quiete della piccola comunità bellunese.

L’identità delle vittime

All’arrivo delle forze dell’ordine, avvisati dai vicini, la scena è stata impressionante, due corpi a terra di un ragazzo e un uomo. I riscontri sembrerebbero confermare la tesi dell’omicidio suicidio nel contesto famigliare. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia spinto il padre ad uccidere prima il proprio figlio e poi togliersi la vita. Si tratta di Vladislav Gaio, 49 anni, il quale avrebbe impugnato un coltello, presumibilmente dopo una violenta lite, per infiggere fendenti mortali al figlio Riccardo 17enne, a quel punto l’uomo ha poi preso una pistola per spararsi.

L’arrivo dell’elisoccorso e il ritrovamento dei corpi

In loco i carabinieri della stazione di Lamon e della compagnia di Feltre, il magistrato di turno, oltre a sanitari e vigli del fuoco. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con ambulanze e l’elicottero, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 17enne e 49enne.