Omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa dall’ex con 10 coltellate. In carcere a Treviso il presunto killer

Treviso, 20 dicembre 2023 – È accusato di omicidio aggravato il 41enne Fandaj Bujar, l’uomo di origini kosovare fermato dopo ore di ricerche per il femminicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa ieri a coltellate a Riese Pio X, nel Trevigiano. La donna, mamma di una bambina di quattro anno, era incinta di tre mesi.

Dopo una notte passata in caserma, alle prime luci dell’alba Fandaj Bujar è stato trasferito nel carcere di Treviso dai militari dell'Arma. L’uomo è stato interrogato per ore ma, stando a quanto si apprende dagli investigatori, il 41enne non ha reso dichiarazioni.

È stata uccisa da una decina di coltellate al torace Vanessa Ballan, vittima dell'ennesimo femminicidio consumato a poco più di un mese dall’efferato delitto della 22enne Giulia Cecchettin. Sempre in Veneto e, ancora una volta, per mano di un ex. In passato, i due avevano avuto una relazione e da allora lui la perseguitava: poco più di un mese fa, Vanessa lo aveva denunciato per stalking.

Il corpo senza vita della giovane donna – mamma di una bambina di quattro anni e incinta del secondo figlio – è stato trovato all'ingresso della sua abitazione, una villetta, dal compagno Nicola Scapinello, 28 anni, di ritorno dal lavoro verso mezzogiorno. E dopo un tentativo di rianimarla, avrebbe chiamato i soccorsi. Il suo coinvolgimento nell'omicidio è stato subito escluso.

La denuncia per stalking risale a fine ottobre. Vanessa e Fandaj avevano avuto una relazione, si erano conosciuti al supermercato Eurospin di Castelfranco Veneto (Treviso): lei faceva la commessa, lui era un cliente. Dopo la rottura, il 41enne aveva iniziato a minacciarla di diffondere foto e video tra gli amici e i conoscenti di Vanessa.

Alcuni testimoni avrebbero visto allontanarsi a piedi dal luogo del delitto proprio Fandaj Bujar, trovato dai carabinieri qualche ora dopo non molto distante dalla casa in cui vive. Vanessa, incinta di tre mesi, era in maternità anticipata: al momento non è chiaro se fosse in congedo per problemi legati alla gravidanza o per paura dell’uomo che la perseguitava?

“Siamo davanti a un femminicidio dai contorni estremamente drammatici: due vittime, una mamma e la sua creatura, non ancora venuta al mondo, sono stati quest'oggi uccisi barbaramente. Un fatto che fa rabbrividire e, ancora una volta, indignare”, ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.