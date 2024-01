Scontri alla Fiera dell’Oro di Vicenza: ultime notizie. Tensione per il padiglione Israele, centri sociali sfondano il cordone della polizia

Vicenza, 20 gennaio 2024 – Cariche della polizia e scontri con i manifestanti pro-Palestina a Vicenza. È già iniziata a salire la tensione davanti ai cancelli della Fiera dell’Oro, dove un gruppo di attivisti sta protestando contro la presenza di un padiglione targato Israele.

“Quei diamanti sono sporchi di sangue”, dicono i manifestanti. Giovani dei centro sociali sociali hanno cercato di sfondare il cordone di agenti antisommossa per accedere all'interno di VicenzaOro. La manifestazione principale è prevista per ore 14, ma in mattinata i Centri Sociali del Nord Est hanno dato avvio a un altro corteo in via Rossi, che poco prima delle 11.20 è arrivato nei pressi del polo fieristico.

