Venezia, sequestro preventivo di 140 mila euro contro uno spacciatore: era stato arrestato con oltre 5 chili di droga

Venezia, 13 luglio 2023 – Sequestrati 140 mila euro a un noto spacciatore attivo nel territorio di Venezia, un’azione "preventiva” disposta dalle autorità lagunari per l’alto rischio che si tratti di denaro ricavato ancora dalla vendita di droga.

Arrestato a marzo con 5 chili di droga

Il sequestro preventivo è stato eseguito a inizio settimana dalla Guardia di finanza di Venezia nei confronti di un italiano che lo scorso marzo era stato arrestato con oltre 5 chili di hashish e marijuana e ritenuto responsabile all’importazione dalla Spagna, mediante spedizioni postali di sostanze stupefacenti. L’arresto dello spacciatore ha portato i finazieri a eseguire altre operazioni tra Mestre, Venezia, Marcon e Jesolo che hanno portato al sequestro di un ulteriore mezzo chilo di stupefacente nelle abitazioni di vari soggetti in affari con l’arrestato. Sono inoltre stati trovati nascosti oltre 50 mila euro in contanti, bilancini di precisione, macchine termo-saldatrici e accessori vari utili al confezionamento delle dosi.

Il nuovo sequestro preventivo

A giugno il tribunale del riesame ha disposto la parziale restituzione delle somme sequestrate, ma ulteriori accertamenti investigativi della Guardia di finanza hanno consentito di dimostrare un elevato pericolo di dispersione del denaro in capo all’arrestato. Per questo motivo, il gip del Tribunale di Venezia, ha valutato il rischio che i soldi siano frutto un attività illecite e ha quindi disposto un nuovo sequestro preventivo, eseguito il 10 luglio, per 140 mila euro.