Spinea, operaio precipita dal tetto di un capannone: è gravissimo

Venezia, 5 agosto 2023 – Ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. È in prognosi riservata l’operaio di 55 anni precipitato stamattina dal tetto di un capannone a Spinea, nel Veneziano. Un volo di 5 metri e poi il colpo secco al suolo che gli ha provocato lesioni gravissime. È successo intorno alle 6 di questa mattina, sabato 5 agosto, per cause ancora tutte da verificare.

Ricevuto l'allarme, la centrale operativa del 118 ha subito inviato i soccorsi sul posto. I sanitari hanno stabilizzato l'uomo, risultato poli traumatizzato, trasportandolo in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La dinamica è al vaglio dello Spisal dell'Ulss 3 Serenissima, bisognerà capire se l’incidente sia avvenuto per mancanza di sicurezza durante le operazioni sul tetto del capannone.