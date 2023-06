Bimbo di 3 anni morto dopo la caduta in piscina: era in vacanza con i genitori

Verona, 14 giugno 2023 - Era in vacanza in Italia con i genitori il bambino tedesco di 3 anni morto dopo essere caduto in piscina a Lazise (Verona). Il fatto risale a ieri pomeriggio 13 giugno, il piccolo è caduto in piscina è ha rischiato l'annegamento. Dopo averlo soccorso i genitori hanno immediatamente chiamato aiuto e il piccolo è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Borgo Trento dove è morto poco dopo il suo arrivo e aver ricevuto i primi disperati tentativi per salvargli la vita.

In vacanza con la famiglia

Il piccolo era in vacanza sul lago di Garda con i genitori e la sorellina di 4 mesi, è morto annegato nella piscina della villetta dove la famiglia soggiorna da alcuni giorni.

In base ad una prima ricostruzione - al vaglio ora dei carabinieri della stazione di Lazise giunti sul posto con il personale del 118 - il bimbo sarebbe caduto accidentalmente nella piscina annessa all’abitazione, parte di un complesso residenziale. Senza che, subito, i genitori, se ne accorgessero.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorsi, un’ambulanza e l’elisoccorso di Verona Emergenza. Le sue condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime, da li la corsa disperta in ospedale, dove poco dopo il cuore del piccolo si è fermato. La salma del bimbo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà dare il nulla osta per i funerali.

I precedenti

Anche a Torino lo stesso dramma. Non ce l'ha fatta neanche il bimbo di due anni che domenica scorsa era caduto nella piscina della sua casa nel torinese. Il piccolo era caduto nella piscina posta all'interno del giardino, dopo essersi allontanato dai genitori. Era stato trovato dal papà che aveva chiamato i soccorsi. Stessa tragedia a Roma, dove un bimbo di 3 anni meno di due settimana fa è caduto in piscina ed affogato, si era allontanato dai genitori in un centro sportivo a Centocelle: lo hanno ritrovato dopo 40 minuti.

Mentre il 23 marzo scorso, Adam un bimbo di 5 anni è annegato nell'Adigetto nel polesine, era in compagnia dello zio quando è scivolato. Lo zio si era gettato nel canale, invano, per cercarlo