Verona, tre neonati infettati nel reparto prematuri: torna l’incubo citrobacter

Verona, 6 maggio 2024 – Un altro caso di neonati infettati da batteri e all’ospedale Borgo Trento di Verona torna l’incubo vissuto 4 anni fa quando nella struttura fu riscontrata la presenza di citrobacter che portò alla morte di 4 bambini. Sono attesi oggi i risultati degli esami sul germe rintracciato su tre neonati prematuri risultati positivi agli screening nel reparto neonatale dell'ospedale veronese.

Incubo citrobacter

I tre neonati infettati non hanno sviluppato patologie potenzialmente mortali, ma l'episodio ricorda da vicino quanto accadde quattro anni fa quando la struttura rimase chiusa 4 mesi per la bonifica da citrobacter, batterio che portò alla morte di quattro bambini e ne rese disabili altri sei. Il reparto di terapia intensiva neonatale è stato chiuso precauzionalmente con un provvedimento d'urgenza sabato sera, come riporta il giornale l'Arena di Verona.